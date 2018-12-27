Керлингист Крушельницкий обжаловал четырехлетнюю дисквалификацию

Российский керлингист Александр Крушельницкий намерен обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Крушельницкий подал в апелляционный департамент CAS апелляцию на решение антидопингового департамента CAS от 4 декабря на четырехлетнюю дисквалификацию», – сказал ТАСС агент спортсмена Андрей Митьков.

4 декабря спортивный арбитражный суд (КАС) решил дисквалифицировать российского керлингиста Александра Крушельницкого якобы за допинг во время Олимпиады в Пхенчхане, на четыре года.

Дисквалификация отсчитывается с 12 февраля 2018 года. При этом решение можно обжаловать в течение 21 дня с момента уведомления о его принятии.