«Пятница» закрыла проект «Орел и Решка. Перезагрузка»

Ведущие популярной телепрограммы о путешествиях «Орел и Решка: Перезагрузка» на телеканале «Пятница» Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалев сообщили о закрытии проекта.

«Когда-нибудь этот момент должен был настать. 15 382... (мы сбились) километров, два года, 80 приключений, три героя. Это было мощнейше! Спасибо всем, кто перезагружался вместе с нами!» – говорится в посте программы в Instagram.

О завершении съемок сообщила и ведущая телепередачи Анастасия Ивлеева. «Ну, вот и все! Закончилось путешествие, длиной в два года! Спасибо!!!! Я вас очень, очень люблю!! Сейчас я в полнейшем словесном ступоре от эмоций и воспоминаний, которые разрывают меня на кусочки! … И да, не забывайте , где заканчивается одна история, начинается другая!» – написала она в Instagram.

Проект «Орел и Решка. Перезагрузка» начался в 2017 году. Изначально ведущими шоу были Анастасия Ивлеева и Антон Птушкин, которого позднее сменил Евсей Ковалев.