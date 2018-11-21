Стало известно о планах России построить аэропорт в Сирии

Российские компании построят аэропорт в прибрежном городе Тартус в Сирии, сообщил в СМИ глава Управления по планированию и международному сотрудничеству страны Имад ас-Сабуни.

Реализация серии инвестиционных проектов запланирована на период с 2019 по 2021 год, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету al-Watan.

Восемь из этих проектов будут реализовываться в сфере промышленности. «Важнейший из них – проект восстановления завода автомобильных покрышек в Хаме и строительство нового цементного завода в городе ас-Салямия в провинции Алеппо», – заявил газете чиновник.

Он отметил, что согласно одному из проектов, на месте сельскохозяйственного аэропорта в Тартусе планируется возвести новую воздушную гавань. Также ас-Сабуни рассказал и о других планах в сфере транспорта.

«С ней (сферой транспорта) связаны три проекта, в том числе проект реконструкции и развития железной дороги от месторождений фосфатов до порта Тартуса», – пояснил он.

Два проекта будут связаны с подготовкой профессиональных кадров в промышленной сфере и науке, еще пять – посвящены водным ресурсам, три – пищевому производству.

«Есть еще два проекта в сфере здравоохранения, самый значимый из них – проект строительства российско-сирийского завода по производству вакцин», – сказал ас-Сабуни.

Отмечается, что после заседания межправительственной комиссии России и Сирии делегации подписали протокол и двусторонние документы, в которые вошло 30 инвестиционных проектов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия выделит средства на восстановление Сирии.