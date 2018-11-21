Погребинский объяснил логику в санкциях России против пророссийских политиков на Украине

«Россия может оказывать беспредельное давление на Украину и даже довести ее до полного коллапса, но в таком случае она создаст колоссальные проблемы для огромного количества ни в чем неповинных людей» – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя новые российские санкции против Украины.

«Мне тоже не нравится этот список, тем более, что там есть чисто технические ошибки, но другого выхода у Москвы нет. Ей приходится играть единственную возможную игру», – сказал директор Киевского центра политических исследований Михаил Погребинский.

«Раньше ведь было как: Москва говорила, кто ей нравится или не нравится. А в это время как американцы систематически задействовали все иные доступные им рычаги давления. Но у Москвы сейчас не осталось никаких рычагов кроме тех, которые уже напрямую коснутся миллионов украинских граждан», – поясняет собеседник.

Напомним, и украинская, и российская блогосфера в среду бурно обсуждала изданный накануне так называемый «второй санкционный список Медведева». К удивлению многих, в «черный список» попали не только представители украинской власти и радикальные националисты, но и многие политики, которые последовательно выступают за улучшение отношений с Россией. Многие из блогеров предположили, что Москва таким образом выражает свое разочарование «провалом» проекта «Единый кандидат от Юго-Востока», причем, в провале многие винят богатейшего олигарха Рината Ахметова, ведь попавшие под санкции политики считаются друзьями этого олигарха.

«Сейчас больше всех пострадал тот же Колесников, владеющей бизнесом в России, близкий друг Ахметова. Возможно, в части «Оппоблока» начнутся какие-то шатания. Если где-то в феврале выяснится, что их кандидат в президенты Вилкул набирает рейтинг менее 5%, а у Бойко будет где-то 14%, – тогда они решатся на поддержку Бойко», – сказал политолог.

В среду Минюст зарегистрировал «Оппозиционный блок – Партия мира и развития», – новую партию, созданную «группой Колесникова – Новинского – Вилкула». Это депутаты верховной рады, которые фактически откололись от «Оппозиционного блока». Как сообщалось, эти три политика, которые считаются тоже близкими к Ахметову, и попали в «список Медведева».

По мнению эксперта, они слишком заигрались, пытаясь лавировать между разными силами. «Такие люди как Новинский, ввиду неразрывности бизнес-интересов со своими партнерами, вынужден соблюдать корпоративные интересны. Хотя нет никаких сомнений в том, что он человек пророссийский», – приводит пример Погребинский.

В то же время эксперт полагает, что сам по себе список имеет массу противоречий, а многие избежавшие санкций киевские политики являются весьма сомнительными персонажами.