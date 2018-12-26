Председатель совета директоров «Русала» Маттиас Варниг ушел в отставку

Маттиас Варниг покинул должность председателя совета директоров компании «Русал».

«Принимая во внимание ожидаемое исключение компании из санкционного списка OFAC, мы оказались на новом этапе стратегического развития, которое затронет и Совет Директоров. Таким образом, именно сейчас настал оптимальный момент для смены председателя совета директоров», – приводятся слова Варнига на сайте «Русала».

Планируется, что преемник Варнига будет избран на следующем заседании совета директоров компании, которая пройдет 27 декабря.

«Русал» является одним из крупнейших в мире предприятий по производству алюминия.

Варниг был назначен членом совета директоров «Русала» в июне 2012 года и избран председателем совета директоров в октябре 2012 года.

Напомним, в западной прессе Варнига называют «немецким другом» президента России Владимира Путина.