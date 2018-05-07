Западная пресса изучила «сигналы Кремля» на инаугурации Путина

Владимир Путин воспользовался церемонией вступления в должность президента, чтобы вызвать дальнейшее обострение напряженности с Западом, пишут западные СМИ.

Как передает британское издание Daily Express, Путин впервые выехал на улицы Москвы не на традиционном Mercedes, а на новом лимузине отечественного производства.

По мнению авторов издания, это решение стало «патриотическим посланием», которое призванным продемонстрировать самодостаточность России.

Приезд президента на отечественном автомобиле говорит о сдвиге в отношениях России с Западом, по мере того как в Москве стремятся к снижению зависимости от импортных товаров и технологий, пишет издание.



Гости, присутствовавшие на инаугурации в Кремле, встретили короткий пробег автомобиля аплодисментами. «Круче, чем у Трампа», – передает RT слова одного из гостей инаугурации.



При этом, по словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, Владимир Путин не планировал приезжать на церемонию на этом автомобиле, но в последнюю минуту изменил решение.



Британское издание отмечает, что в инаугурационной речи Путин подчеркнул необходимость технологических исследований и инноваций, чтобы Россия шла в ногу с глобальными изменениями.



The Washington Post отмечает, что приняв присягу, Путин пожал руку только патриарху Кириллу, Дмитрию Медведеву и Герхарду Шредеру.

«Это был примечательный и показательный момент. На крупнейшем политическом событии года в России, всего за два дня до того, как страна отмечает победу Советского Союза над нацистами во Второй мировой войне, самое почетное место в первом ряду было предоставлено бывшему немецкому лидеру», – пишет издание.

По мнению авторов газеты, отведенное Шредеру место показало глубину связей между Путиным и его, пожалуй, самым важным иностранным другом.

«Оно служило напоминанием о том, что бывший офицер КГБ в Восточной Германии, ныне правящий Россией, продолжает видеть в Берлине свой ключевой мост в Европу. И, похоже, это была попытка продемонстрировать россиянам и Западу, что у Кремля все еще есть союзники за рубежом, несмотря на санкции и критику», – говорится в материале.

Как пишет газета, за спиной Шредера стоял еще один немецкий друг Путина – банкир Маттиас Варниг, бывший агент тайной полиции ГДР, который, как и Путин, работал в Дрездене на закате холодной войны.

«То, какое место в понедельник отвели немцам, вызвало поток критики. Алексей Навальный заявил, что это показало бессмысленность разговоров Кремля «о величии и независимости от Запада», – пишет газета.

Издание газета Die Welt пишет, что удручающее» появление Шредера продемонстрировало, что он оставил «свой нравственный компас в кремлевской гардеробной».