Патрушев заявил об угрозе появления неонацистского союза в Европе

В ближайшее время в в Европе может сформироваться неонацистский союз, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Сегодня налицо близкая перспектива формирования в Европе неонацистского союза», – сказал Патрушев в интервью «Российской газете».

Он отметил, что этому способствует взятый рядом западных государств курс на пересмотр истории. В частности, итогов Второй мировой войны.

«Пересмотр и фальсификация исторических фактов используется в том числе для разжигания русофобских настроений и ведения антироссийской пропаганды», – пояснил он.

По его мнению, голосование США и Украины против российской резолюции укладывается в рамки проводимой этими странами стратегической линии на использование неонацистских и ультраправых сил в собственных политических интересах.

Патрушев отметил, что у ФБР появляется все больше данных о стажировках лидеров ультраправых группировок из США в составе радикальных организаций на Украины.

«Очевидно, что Вашингтон, заинтересованный в сохранении Порошенко в качестве главы государства на второй срок, готов закрыть глаза на его связи даже с самыми одиозными деятелями из лагеря украинских неонацистов», – заметил он.

По его словам, Порошенко, ощущая такую поддержку, «уверенно идет на любые провокации, в том числе на российско-украинской границе».

Он предположил, что в преддверии президентских выборов на Украине можно ожидать новых акции при поддержке США.

В ноябре журналистка испанской газеты El Confidencial Этель Бонет рассказывала, что в детских лагерях на Украине готовят юных ультранационалистов для «противостояния» России.

В августе организация Bellingcat сообщала, что европейская компания European Security Academy (ESA) с 2016 года проводила комплексные тренировки для украинского нацбатальона «Азов», который базируется в Мариуполе и интегрирован в Национальную гвардию Украины.

Ранее СМИ сообщали об активной вербовке в украинские нацбаты британских ультраправых.