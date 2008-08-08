Стало известно о роли ЧВК из Европы в обучении украинских неонацистов

Европейская компания European Security Academy (ESA) с 2016 года проводила комплексные тренировки для украинского нацбатальона «Азов», который базируется в Мариуполе и интегрирован в Национальную гвардию Украины, сообщает организация Bellingcat.

В расследовании на сайте организации говорится, что часть ветеранов и действующих участников «Азова» и других ультраправых активистов прошла курс подготовки в тренировочном центре ESA в Польше. В сообщении отмечается, что эти курсы напоминают подготовку бойцов специальных подразделений.

«Среди прошедших тренинги ESA по обращению с оружием и тактике также оказались действующие активисты украинских ультраправых организаций, связанных с травлей и нападениями на украинских цыган, представителей ЛГБТ и правозащитников: «Традиции и Порядка», «Национального Корпуса» и «Национальных Дружин», – говорится в сообщении.

Управляющий директор ESA Бартош Брыль заявил, что эта компания не стала бы проводить подобные тренинги для ультраправых радикалов.

«Несмотря на заявления ESA, что они не стали бы предлагать курсы лицам, связанным с ультраправыми идеологиями и организациями, один из участников курсов ESA по обращению с оружием имеет на голове татуировки в виде свастик и принимал участие в ряде нашумевших и получивших международную огласку инцидентов и атак, связанных с проявлением расизма на Украине», – отмечают в Bellingcat.

В числе выпускников курсов ESA для спецназа в расследовании указаны ветеран полка «Азов» Никита «Одиссей» Макеев (глава ГО «Зирка»), ветеран «Азова» и блогер Игорь «Маляр», один из руководителей организации «Традиция и Порядок» Иван Пилипчук, глава уличного крыла «Азова» («Национальные Дружины») Игорь «Черкас» Михайленко.

Ранее СМИ сообщали об активной вербовке в украинские нацбаты британских ультраправых.