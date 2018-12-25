Минск высказался об итогах переговоров Путина и Лукашенко

По итогам переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко Москва и Минск сблизили позиции по всем вопросам, заявила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

«Прошедшие переговоры, безусловно, мы можем назвать конструктивными», – передает ее слова «БелТА».

Она отметила, что был обсужден весь спектр общей повестки. Однозначно позитивным моментом назван рост товарооборота.

«Среди других наиболее актуальных тем, обсуждавшихся сегодня, были и ценообразование на газ, работа белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, поставки наших продуктов питания на российский рынок. Как итог – позиции сближены по всем вопросам», – заявила пресс-секретарь.

По ее словам, во время встречи один на один президенты подвергли серьезному анализу договоренности в рамках Союзного государства, их реализацию.

«Было отмечено отставание по некоторым позициям и обозначено намерение данные процессы активизировать (это касается, например, проведения единой согласованной промышленной политики и так далее)», – отметила Эйсмонт.

Она добавила, что главы государств договорились провести еще одну встречу до Нового года.

Путин и Лукашенко встретились во вторник в Кремле, после четырехчасовых переговоров президент Белоруссии покинул Кремль, не сделав каких-либо заявлений для прессы.

Решения по итогам переговоров озвучил министр финансов Антон Силуанов, который рассказал о создании рабочей группы по решению спорных вопросов.