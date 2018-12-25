Президент России Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, который разрешает бесплатный промысел только в личных целях.

Соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации, пишет РИА «Новости».

Согласно новому закону, свободная рыбная ловля разрешена в водоемах общего пользования. Однако при этом вводятся нормы на одного человека, запрещаются электроудочки и подводная охота с индивидуальными электронными средствами обнаружения рыбы, почти везде ограничивают сети.

При этом для Севера, Дальнего Востока и Сибири закон предусматривает немного иные нормы. В частности в этих регионах решено сохранить привычный механизм рыбопромысловых участков.

Также в законе прописана дата прекращения работы выделенных под любительское рыболовство рыбопромысловых участков. С 31 декабря 2020 года их работу продлять не будут.