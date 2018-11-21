Опубликовано видео с 15-летним мальчиком из Башкирии на борту №1

Авиационный комплекс «Ильюшин» опубликовал видео с борта №1, где во вторник 15-летний тяжелобольной мальчик Арслан Каипкулов исполнил свою мечту и смог снять сюжет о самолете президента.

«Это самый секретный самолет страны, попасть на него для меня честь», – приводятся слова Арслана в Facebook «Ильюшина».

На видео показано, как Каипкулов снимает кадры на президентском самолете. Отмечается, что особенно его впечатлила кабина пилотов, где он смог посидеть в кресле командира воздушного судна.

Мечта Арслана Каипкулова – четвертое из пяти желаний, которые пообещал исполнить президент России Владимир Путин на форуме добровольцев России, где волонтеры рассказали ему о проекте «Мечтай со мной». После того, как Каипкулов побывал на борту самолета, Путин лично позвонил ему и предложил погулять по предновогодней Москве.

Всероссийский проект «Мечтай со мной» создан при поддержке платформы «Россия – страна возможностей».