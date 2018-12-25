Вынесен приговор акушеру-гинекологу за смерть роженицы с тройней

В Самаре суд признал акушера-гинеколога Наталью Родионову в смерти роженицы, которая погибла в 2016 году после рождения тройни, и вынес приговор.

«Установлено, что 21 апреля 2016 года в больницу города Самары поступила женщина, с диагнозом: «Беременность 31-32 недель». 10 мая 2016 года ей проведена операция «Ретровезикальное кесарево сечение». В результате данной операции извлечены три живых недоношенных ребенка. Женщина находилась под наблюдением Родионовой, которая являлась ее лечащим врачом. Через несколько дней состояние пациентки ухудшилось, а 13 мая она была переведена в реанимацию. Только 18 июня потерпевшей была проведена операция. 24 августа женщина переведена на лечение в другую больницу, где она скончалась 6 сентября 2016 года», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета Самарской области.

Следствие считает, что в мае 2016 года лечащий врач назначила некорректное лечение, которое не соответствовало заболеванию роженицы. По данным СК, у пациентки начались опасные для жизни осложнения, усугубилось тяжелое состояние, что в результате привело к смерти.

Суд признал акушера-гинеколога виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Родионову приговорили к двум годам тюрьмы.

По данным «Интерфакс», врача освободили от наказания в связи с истечением срока давности.