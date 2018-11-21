Мэр Клинцов возместил расходы на поездку детей чиновников в Турцию

Мэр города Клинцы Олег Шкуратов возместил расходы на организацию поездки детей госслужащих на открытие в Турции памятника послу.

Как сообщает telegram-канал Mash, Шкуратов перевел на счет благотворительного фонда имени посла Андрея Карлова 450 тыс. рублей. Сообщается, что указанная сумма «это деньги за 12 детей, хотя «своих» в этом списке было 16».

Мэр города Клинцы Олег Шкуратов все-таки оплатил поездку детей чиновников: перевел 450 тысяч на счет фонда Карлова. Это деньги за 12 детей, хотя "своих" в этом списке было 16.



Видите, Олег Павлович - не так уж это и больно. pic.twitter.com/AXolU4Ohhi — Breaking Mash (@BreakingMash) 25 декабря 2018 г.

Напомним, в выходные стало известно, что дети чиновников Клинцов отправились в турецкий Демре якобы за счет благотворительного фонда имени посла России в Турции Андрея Карлова. В том числе в Демре поехала дочь мэра Клинцов Олега Шкуратова, за прошлый год заработавшего 66 млн рублей.

Позже Шкуратов заявил о готовности полностью возместить расходы на организацию поездки в Турцию, хотя вдова посла Марина Карлова говорила, что поездка была полностью оплачена турецкой стороной.