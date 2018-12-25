Мэр Клинцов предложил возместить расходы на поездку детей чиновников в Турцию

Мэр города Клинцы Олег Шкуратов заявил о готовности полностью возместить расходы на организацию поездки в Турцию детской делегации, в состав которой вошли дети местных чиновников, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

«Олег Шкуратов выступил с заявлением. Он заявил, что готов полностью возместить расходы на поездку детей государственных служащих в Турцию, которая состоялась весной 2018 года», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

По словам Шкуратова, чтобы прекратилась «травля детей в СМИ», он готов выплатить все средства, затраченные на их выезд. По его словам, сам он также был в составе делегации и принял участие в вышеназванной поездке за собственные средства.

В выходные стало известно, что дети чиновников города Клинцы отправились в турецкий Демре якобы за счет благотворительного фонда имени посла России в Турции Андрея Карлова. Среди них была дочь мэра Клинцов Олега Шкуратова, который за прошлый год заработал 66 млн рублей.