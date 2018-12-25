Кремль отреагировал на поездку детей брянских чиновников в Турцию

В Кремле не сомневаются, что скандал с поездкой детей чиновников города Клинцы Брянской области в Турцию урегулирует сам благотворительный фонд им. Карлова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы из СМИ узнали об этой ситуации. Мы видим, что реакция весьма критическая, но мы видим также, что определенная дискуссия существует – раз, и определенные действия на то, чтобы выправить ситуацию. Опять же, здесь нужно четко понимать – речь не идет о государственных деньгах, бюджетных деньгах. Речь идет о деятельности фонда», – передает его слова РИА «Новости».

Песков выразил уверенность, что фонд самостоятельно предпримет меры для урегулирования ситуации.

В выходные стало известно, что дети чиновников Клинцов отправились в турецкий Демре якобы за счет благотворительного фонда имени посла России в Турции Андрея Карлова. В том числе в Демре поехала дочь мэра Клинцов Олега Шкуратова, за прошлый год заработавшего 66 млн рублей.

Позже Шкуратов заявил о готовности полностью возместить расходы на организацию поездки в Турцию, хотя вдова посла Марина Карлова говорила, что поездка была полностью оплачена турецкой стороной.