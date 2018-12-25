Кремль отреагировал на поездку детей брянских чиновников в Турцию

Взгляд
25 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 15:28  |  vz.ru
Разделы

«Северный поток – 2» приближается к проблемной морской зоне

Американское давление строительству «Северного потока – 2» не мешаетФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Несмотря на не утихающую за океаном критику, строительство «Северного потока – 2» в Германию успешно продолжается. Стройка уже добралась до экономической зоны Швеции, но впереди – проблемный датский участок. Дания единственная из участников морской части газопровода не дала разрешение на строительство. Что будет, если датчане так и не согласятся на прокладку труб через свои воды?  Подробности...
Перейти а раздел…

Что России нужно от сына Каддафи

Сейф аль-Ислам Каддафи теоретически мог бы восстановить заключенные его отцом с россиянами сделкиФото: Ismail Zitouny/Reuters
Сейф аль-Ислам Каддафи, сын убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи, обратился к Владимиру Путину. Как сообщили СМИ, он попросил Россию поддержать его на президентских выборах. Главу государства в Ливии должны избирать весной. Есть ли у молодого Каддафи шансы на успех? И может ли Москве быть интересным отклик на его просьбу? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему люди не забывают Доктора Лизу

Доктор Лиза многим подала пример бескорыстной помощи ближнимФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
«Мама, представляешь, я в школе рассказывал, как летал на самолете и как меня держала на руках Елизавета Петровна. Но мне никто не поверил, пока учительница не сказала, что да, я действительно летал с Доктором Лизой», – поделился своими воспоминаниями о Елизавете Глинке 9-летний Вова Столярчук. 25 декабря в России и за ее пределами люди вспоминают о Докторе Лизе и о ее помощи ближним. Подробности...
Перейти а раздел…

Британия готова обвинить Россию в крупнейшем авиационном коллапсе

Коллапс в британском аэропорту, возможно, только первая ласточка больших событий и переменФото: Facundo Arrizabalaga/EPA/ТАСС
Теракт, ошибка применения военных технологий или учения британских кибервойск? Чем больше противоречивой информации поступает по итогам расследования причин гигантского сбоя в работе одного из лондонских аэропортов, тем больше возникает вопросов. Тем более что есть признаки того, что сами британские власти все больше склоняются к версии... очередного «вмешательства России». Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Что мешает политическим проходимцам на избирательном поле

Павел Данилин, политолог
Громче всего возмущаются те политические силы, которые и без того показывают весьма скромные результаты на выборах. Валить все на муниципальный фильтр они вряд ли могут – «нечего на зеркало пенять», как говорится в пословице. Подробности...

Государственное насилие против сектантов ударит по нам с вами

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы все привыкли к тому, что со времен СССР разговоры о свободе, в том числе религиозной, – это западная монополия. Но все изменилось – историческая ситуация подталкивает глобалистскую элиту к сворачиванию свободы вероисповедания. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

Почему «хромает» цифровизация школьных учебников

Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В образовательной сфере переход на цифровой формат обучения является одной из ключевых задач для достижения цели войти в общемировой топ-10 стран по качеству общего образования. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Главные победы России в 2018 году

    Как Путин исполняет желания детей

    О чем смеялись на пресс-конференции Путина

    Обсуждение: 17 комментариев
      Перейти а раздел…

      Минобороны выпустило «игривый» календарь

      Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в форме
      Подробности...

      Названа «Мисс Москва – 2018»

      В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров Рунета
      Подробности...

      Фестиваль ледовых скульптур открылся в Петербурге

      Фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy открылся в Петербурге. В Петропавловской крепости раскинулся огромный шатер-холодильник, внутри которого установлены десятки сказочных фигур, которые создавали лучшие в России и мире скульпторы по льду
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Роскомнадзор начинает проверку соответствия материалов Би-би-си российскому законодательству. А вам лично важно иметь доступ к зарубежным СМИ?
        • Да

        • Нет

        Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?
        • Да

        • Нет

        Нужна ли России военная база в Венесуэле?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Медведев расширил список санкций против Украины
          Кремль прокомментировал падение цен на нефтьСделан прогноз об итогах переговоров Путина и ЛукашенкоВласти Крыма прокомментировали слухи об объединении региона с СевастополемГенерал ВСУ объяснил «отказ» Запада поддерживать Украину
          Ученые объяснили, почему метеорит не мог разрушить сопку под ХабаровскомВ США оценили модернизацию вертолета Ми-28Роскачество назвало лучшее российское шампанскоеСтало известно о планах США создать биолабораторию в Симферополе
          Набиуллина объяснила причину запроса банками данных при переводе с карты на картуНазвано условие выдачи Россией субсидии НПЗ БелоруссииСледователи попросили продлить арест обвиняемым по делу дознавательницы в УфеСуд в США обязал КНДР выплатить огромную сумму семье погибшего американца

          Главная тема


          Британия готова обвинить Россию в крупнейшем авиационном коллапсе

          армейский юмор


          Календарь Минобороны на 2019 год привел в восторг пользователей Сети

          уголовный кодекс


          Пранкер Вован объяснил, почему ему не грозит уголовная ответственность

          «при любых обстоятельствах»


          Россия гарантировала поставки газа Европе и без соглашения с Украиной

          Видео

          Развлечение на Рождество


          Вся элита Латвии оказалась «агентами КГБ»

          обыденность зла


          По чьей вине дети чиновников отдохнули вместо детей-инвалидов

          всесильный нарком


          Мог ли Лаврентий Берия превратить сталинский СССР в демократию

          зенитно-ракетный комплекс


          Китай сделал С-400 грандиозную рекламу

          энергосистема Украины


          Почему Киев остается верен российскому ядерному топливу

          Исторический спор


          Егор Холмогоров: Даешь СССР-2.0! Простите – нет

          Свобода вероисповедания


          Сергей Худиев: Государственное насилие против сектантов ударит по нам с вами

          конец эпохи


          Наталья Осс: Уличный доллар уходит в прошлое

          на ваш взгляд


          Роскомнадзор начинает проверку соответствия материалов Би-би-си российскому законодательству. А вам лично важно иметь доступ к зарубежным СМИ?

          Кремль отреагировал на поездку детей брянских чиновников в Турцию

          25 декабря 2018, 14:15

          Текст: Сергей Гурьянов

          Версия для печати

          В Кремле не сомневаются, что скандал с поездкой детей чиновников города Клинцы Брянской области в Турцию урегулирует сам благотворительный фонд им. Карлова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

          «Мы из СМИ узнали об этой ситуации. Мы видим, что реакция весьма критическая, но мы видим также, что определенная дискуссия существует – раз, и определенные действия на то, чтобы выправить ситуацию. Опять же, здесь нужно четко понимать – речь не идет о государственных деньгах, бюджетных деньгах. Речь идет о деятельности фонда», – передает его слова РИА «Новости».

          Песков выразил уверенность, что фонд самостоятельно предпримет меры для урегулирования ситуации.

          В выходные стало известно, что дети чиновников Клинцов отправились в турецкий Демре якобы за счет благотворительного фонда имени посла России в Турции Андрея Карлова. В том числе в Демре поехала дочь мэра Клинцов Олега Шкуратова, за прошлый год заработавшего 66 млн рублей.

          Позже Шкуратов заявил о готовности полностью возместить расходы на организацию поездки в Турцию, хотя вдова посла Марина Карлова говорила, что поездка была полностью оплачена турецкой стороной.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............