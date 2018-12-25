В Китае мужчина с ножом угнал автобус и задавил пять человек

В Китае мужчина с ножом угнал рейсовый автобус в провинции Фуцзянь и въехал в толпу пешеходов, погибли пять человек, сообщает полиция городского округа Лунъянь.

В результате наезда также пострадал 21 человек, одним из погибших был сотрудник правоохранительных органов, передает РИА «Новости».

Преступник был задержан на месте, проводится расследование.

В октябре вооруженный ножом мужчина на востоке Китая въехал в толпу на автомобиле, в результате наезда погибли два человека.