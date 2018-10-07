Китаец с ножом въехал в толпу людей, есть жертвы

Вооруженный ножом мужчина на востоке Китая атаковал людей, а затем въехал в толпу на автомобиле, два человека погибли, 16 ранены, сообщила Народная прокуратура города Нинбо (провинция Чжэцзян).

Инцидент произошел в субботу вечером в районе Бэйлунь. Мужчина по фамилии Ван совершил нападение с ножом, как сообщается, «на почве личного конфликта». После этого он сел за руль автомобиля и совершил наезд на группу людей, передает ТАСС.

В результате один человек погиб на месте, еще один скончался от полученных травм чуть позже.

Еще 16 человек были доставлены в больницу, двое из них выписаны.

Расследование инцидента продолжается. Сколько людей были ранены ножом, не уточняется.