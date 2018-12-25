Россия отказалась «напрашиваться в партнеры» США

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в 2019 году будет крайне востребована, но напрашиваться в партнеры к Вашингтону Москва не станет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Мы считали и продолжаем считать, что полноформатный контакт с фиксированной повесткой дня и с участием делегаций с обеих сторон нужен. Это тот уровень и та форма работы, которая сейчас крайне востребована», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».

Дипломат отметил, что Россия неоднократно выражала готовность сотрудничать с США, но у Вашингтона «нет политической воли работать равноправно и взаимоуважительно с нами». При этом Рябков отметил, что в «партнеры мы не напрашиваемся: не в большей мере чем США, мы заинтересованы в том или ином канале диалога».

Напомним, в ноябре Трамп отменил полноценную встречу с Путиным перед самым саммитом G20 в связи с украинской провокацией в Керченском проливе. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что легче всего российскому и американскому лидерам встретиться на международном саммите, но ближайший будет только через полгода.