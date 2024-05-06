ФСБ задержала пытавшегося подорвать здания судов в Тамбове россиянина

ФСБ: Задержан россиянин, по указанию ВСУ пытавшийся подорвать здания двух судов в Тамбове

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, ФСБ в городе Тамбове задержала гражданина России 1980 года рождения, готовившего подрыв зданий Тамбовского областного и арбитражного судов по указанию украинских спецслужб, передает РИА «Новости».

В ходе обхода территории вокзала Тамбова, сотрудники РЖД заметили мужчину, закладывавшего предметы в строительный мусор. Прибывшим по вызову нарядом охраны он был задержан, в ходе осмотра были обнаружены два СВУ, обезвреженные специалистами-взрывотехниками. Задержанный сообщил, что в июле 2023 года был завербован украинскими спецслужбами для проведения терактов на территории России.

В ЦОС добавили, что в начале марта 2024 года ему была поставлена задачавзорвать Тамбовский областной и арбитражный суды Возбуждено уголовное дело, мужчину арестовали.

Ранее ФСБ уничтожила прибывшего в Россию из Литвы диверсанта военной разведки Украины.