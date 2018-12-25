Лидера фанатской группировки ЦСКА White Horse задержали в Москве

В Москве в ночь на вторник бойцами спецназа ОМОН был задержан лидер фанатской группировки ЦСКА White Horse Илья Златогоров, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что «Златогорова задержали в его квартире на Красноармейской улице». В данный момент его «допрашивают в связи с драками, в которых в последнее время принимали участие члены группировки White Horse», передает ТАСС.

Отмечается, что мужчине может быть предъявлено обвинение по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее стало известно, что в Москве проводится серия обысков у представителей фанатских группировок московского футбольного клуба ЦСКА из-за драк, в которых они участвовали в последнее время.

В рамках расследования «изъяты мобильные телефоны, фото- и видеоматериалы, на которых запечатлены акции фанатов».

Обыски могут быть связаны с событиями ноября 2018 года, когда несколько десятков фанатов «армейцев» попытались напасть на болельщиков итальянской «Ромы» на Воронцовом поле в Москве.

Другой источник в правоохранительных органах сообщил, что обыски могут быть связаны с дракой между фанатами ЦСКА и «Спартака», произошедшей месяц назад. В ней участвовали представители фанатских группировок Union и «Ярославка».

Группировка White Horse была создана в 2007 году, имеет филиалы в Москве и других городах России.

Напомним, в ноябре в Москве произошла драка между футбольными фанатами ЦСКА и «Ромы», пострадали три гражданина Италии.

Кроме того, в конце того же месяца УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении ЦСКА после матча группового этапа Лиги чемпионов с чешской «Викторией», на котором болельщики московского ФК бросали предметы на поле и выбегали на газон.