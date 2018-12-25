В УПЦ заявили, что «новой церкви» Украины не существует

«Православной церкви Украины» не существует ни юридически, ни канонически, заявил глава юридического отдела Украинской православной церкви (УПЦ) Александр Бахов.

«Как мы видим сегодня УПЦ КП и УАПЦ прекратили свое существование, и образовали религиозное объединение «Православную церковь Украины», которого, между прочим, не существует ни юридически, ни канонически. Поэтому я не понимаю, куда сейчас переходят приходы», – приводит слова Бахова УПЦ.

Он уточнил, что религиозное объединение «Православная церковь Украины» в стране не зарегистрировано, отсутствует устав организации, также у церкви отсутствует томос.

«Даже если определенный документ от Константинопольского патриархата будет, автокефалию должны признать другие поместные православные церкви. Но то, что никто из них не поздравил новоизбранного «предстоятеля» говорит о том, что не все так просто, как рассказывают людям», – добавил он.

Бахов отметил, что УПЦ является единственным законным православным религиозным объединением на Украине.

По его мнению, закон о переименовании УПЦ вызван тем, что она является «большим конкурентом для нового религиозного объединения». Так, общее число приходов после объединения УПЦ КП и УАПЦ составляет около 7 тыс., при этом реальных – только 4 тыс. А у УПЦ – более 12 тыс. приходов.

Он считает, что это делается для того, чтобы ослабить позиции УПЦ и заставить ее духовенство и верующих переходить в ПЦУ, что создает предпосылки для религиозной розни в стране.

«Этот закон нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины, которые принадлежат к УПЦ. Кроме этого он не соответствует конституции Украины и нарушает международные обязательства, которые на себя взяло наше государство», – сказал он.

Бахов отметил, что решение об изменении названия УПЦ принимается ее руководящим органом – Собором УПЦ, а не Верховной радой Украины.

«Поэтому даже если этот закон вступит в силу, это не будет означать, что УПЦ и ее учреждения автоматически лишаются своих названий», – сказал он.

По его словам, законом для внесения в устав соответствующих изменений дается девять месяцев для приходов и до четырех – епархиям и монастырям с момента вступления в силу.



«В случае, если в течение этого времени они не внесли изменения или не подали на регистрацию устав, религиозная организация не теряет своей регистрации и не прекращает своего существования, просто устав, в той части, где определяется полное название религиозной организации, теряет силу. Кроме этого, считаю, что в государственных органах будут сложности с применением этого закона на практике, а также проблемы, касающиеся обоснования принадлежности этого закона именно к УПЦ», – отметил он.



Он полагает, что любые попытки со стороны государства заставить церковь изменить свое название являются незаконными, даже если это делается путем принятия соответствующих законов.

Напомним, 15 декабря в Киеве состоялся «объединительный собор», после которого появилась «православная церковь Украины» (ПЦУ).

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что означает для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП.