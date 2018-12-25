Названа Мисс Москва–2018

Победительницей конкурса «Мисс Москва–2018» стала 24-летняя Алеся Семеренко, сообщает пресс-служба мероприятия.

Торжественная церемония прошла в концертном зале Vegas City Hall, передает РИА «Новости».

В 2018 году в конкурсе участвовали 49 девушек в возрасте до 32 лет (возрастную планку увеличили с 26 лет).