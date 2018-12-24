Шарий нашел «портрет Порошенко» 16 века

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий обнаружил в списке лотов аукциона Sotheby’s картину «Портрет Петрачи» 16-го века, на которой изображен человек, похожий на президента Украины Петра Порошенко.

«На Sotheby's присматриваю кое-что и натыкаюсь на картину с интересным персонажем с интересным именем. Мистика», – написал Шарий в своем Facebook, опубликовав изображение «Портрета Петрачи» с сайта Sotheby’s.

В описании сообщается, что картина написана в 16-м веке, она относится к Флорентийской школе живописи.