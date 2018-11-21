Тимошенко рассказала об армагеддоне при проведении местных выборов

Глава партии «Батькивщина» экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что выборы глав территориальных общин на Украине были «страшные», так как сопровождались массовыми нарушениями.

«Выборы были страшные. Я много лет политике, все видела... но то, что увидела сейчас - это экстраординарно. Когда бюллетени печатались на ксероксе, бюллетени были абсолютно не защищены, когда неизвестно откуда приносят 100 фальшивых бюллетеней уже с пометками», – передает ее слова ТАСС.

По ее словам, по всем каналам действующих депутатов Верховной рады, которые представляли власти, происходил «масштабный подкуп».

«Снова вернулась та недобрая традиция, когда большой процент людей голосовал на дому, причем без каких-либо справок. Это, по сути, был избирательный армагеддон, когда фальсификации, принуждение, подкуп – все это было в наличии. Ломали людей, принуждали сниматься с выборов, а тех, кто хотел идти на выборы путем самовыдвижения, «через колено» власть принудила идти от Блока Петра Порошенко (БПП)», – заявила она.

В то же время она заявила о «впечатляющих результатах» партии «Батькивщина».

«По выборам глав территориальных общин, которые шли от партии, результат следующий: абсолютное первое место с большим отрывом, с результатом 35,7% заняла партия «Батькивщина», второе место с 22,7% получила БПП, «Аграрная партия» – 8,3%, радикальная – 7,1%, УКРОП – 7%», – сказала она.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Тимошенко удалось стать лидером предвыборной гонки на Украине.