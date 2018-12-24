Маленький ребенок прошел 3 км по лесу в сильный мороз

Трехлетний мальчик в Хабаровском крае прошел около 3 километров в 35 градусов мороза по лесу, после того, как его отец провалился под лед на снегоходе, сообщили в администрации местного поселка.

«Папа с сыном поехали прокатиться после детского сада на «Буране». Они провалились в наледь, мужчина высадил ребенка на берегу и поехал на снегоходе развернуться. Его «Буран» обрушился под лед. Как мальчик рассказал маме, его папа пытался выбраться и крикнул ему, чтобы тот шел в магазин – мать ребенка работает в магазине», – рассказали в администрации села Кенай Комсомольского района, передает РИА «Новости».

Отмечается, что ребенок смог самостоятельно добраться до дороги, однако он двигался в противоположную от поселка сторону. Около 20.00 по местному времени его нашел местный житель и отвел домой.

«В общей сложности мальчик прошел около 3 километров. У нас сейчас стоят морозы, и в ту ночь было около -35 градусов. Снегоход и мужчину до сих пор не нашли. С мальчиком все в порядке, он сейчас дома», – добавили в администрации.

В региональном МЧС пояснили, что спасатели ведут поиски мужчины с 22 декабря.

«Водолазные спуски там проводить невозможно, так как очень сильное течение. Спасатели делают лунки и осматривают дно, всего пробурили 12 лунок. Осмотрено в общей сложности 1,2 тысячи квадратных метров. Пока поиски результата не дали, поиск продолжается», – пояснили в ведомстве.

В июне в Томской области нефтяник заблудился в тайге и вернулся спустя неделю.