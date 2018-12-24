Названы самые закредитованные регионы России

За последние два года темпы прироста розничных кредитов значительно увеличились, зарплаты же растут гораздо медленнее; по оценке аналитиков, динамика, наблюдаемая в настоящее время, ведет к значительному росту кредитной нагрузки россиян.

Как свидетельствуют результаты исследования РИА «Новости», наиболее высокий уровень закредитованности населения среди регионов России в Республике Калмыкия, наименее – в Республике Крым.

Так, в Крыму и Севастополе, который занимает второе место в рейтинге наименее закредитованных регионов, отношение кредита к среднегодовой зарплате составляет 10,8% и 11,1% соответственно. Авторы исследования отмечают, что это связано с недавним воссоединением регионов с Россией, а также тем, что крупные банки не работают на территории полуострова, поэтому предложение банковских услуг там ограничено.

Замыкает первую тройку Республика Ингушетия с показателем 11,9%. Следом за ним – Дагестан (18%) и Чечня (19,9). В первую десятку также вошли Чукотский автономный округ, Москва, Камчатский край, Сахалинская область и Магаданская область, значения закредитованности в которых варьируются от 20,5% до 29,7%.

Значительный уровень закредитованности наблюдается в Республиках Калмыкия (занимает последнее место в списке наименее закредитованных с большим отрывом, соотношение средней годовой зарплаты и среднего долга здесь составляет 83%), Адыгея (69%), Чувашии, Курганской области и Республике Тыва (67%). Еще у восьми регионов доля закредитованности выше 60%, это достаточно высокий показатель.

Авторы исследования заключают, что закредитованность населения в регионах очень неоднородна. Отношение среднего кредита к среднегодовой зарплате варьируется от 11% до 83%, а средний уровень закредитованности по России составляет примерно 45%.

Результаты оценки кредитной нагрузки в региональном разрезе, которые приводит РИА «Новости» со ссылкой на РИА «Рейтинг», основаны на данных Центробанка России и Росстата. Среднегодовая зарплата и численность экономически активного населения рассчитывались как средние значения за 12 месяцев (с 1 ноября 2017 года по 1 октября 2018 года), задолженность по банковским кредитам оценивалась на 1 ноября 2018 года.

Ранее сообщалось, что объем «плохих» долгов россиян перед банками за последние 12 лет достиг 2,9 трлн рублей.