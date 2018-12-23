Аэропорт Бирмингема приостановил работу из-за неисправности

Международный аэропорт Бирмингема, расположенный в округе Солихалл графства Уэст-Мидлендс, в воскресенье временно остановил работу из-за проблем, связанных с управлением воздушным движением, говорится в официальном сообщении воздушной гавани.

«Мы работаем над скорейшим решением данного вопроса», – передает ТАСС заявление аэропорта.

Пассажирам рекомендовано уточнить у своей авиакомпании информацию о рейсах.

Напомним, 19 декабря лондонский аэропорт Гатвик прекратил работу в связи с появлением двух беспилотников над взлетно-посадочной полосой. Тогда самолеты, уже летевшие в аэропорт, были перенаправлены в воздушные гавани британских городов Кардиф, Ливерпуль, Манчестер, в лондонские аэропорты Станстед и Лутон, а также в Амстердам, Париж и Бордо. В четверг воздушная гавань не работала, а в пятницу утром вылеты возобновились в ограниченном режиме. В субботу британская полиция объявила о задержании двух человек, предположительно причастных к запуску дронов.