Запуски дронов парализовали работу аэропорта в Британии

Британская полиция объявила о задержании двух человек, предположительно причастных к запуску дронов, которые на два дня парализовали работу лондонского аэропорта «Гатвик».

Аэропорт в течение двух дней работал с серьезными перебоями из-за появления беспилотников над взлетно-посадочной полосой (ВПП), передает ТАСС.

Самолеты, уже летевшие в аэропорт, были перенаправлены в воздушные гавани британских городов Кардиф, Ливерпуль, Манчестер, в лондонские аэропорты Станстед и Лутон, а также в Амстердам, Париж и Бордо.

Первые инциденты произошли в среду вечером; в четверг аэропорт и вовсе прекратил работу, а в пятницу полеты возобновились в ограниченном режиме.

Предполагалось, что 21 декабря аэропорт обслужит 700 авиарейсов, однако вечером администрация закрыла ВПП и все летное поле из-за сообщения о новом появлении дрона.

Поиски злоумышленников, которые удаленно управляли дронами, вели более 20 нарядов полиции, но их усилия тогда не увенчались успехом. По оценкам руководства «Гатвика», на восстановление полноценной работы аэропорта понадобится еще несколько дней.

В аэропорту сохраняются повышенные меры безопасности; полиция призывает общественность, пассажиров и тех, кто окажется поблизости от аэропорта, сохранять бдительность.

О личностях подозреваемых не сообщается.

Отмечается, что «Гатвик», расположенный в 46 км к югу от Лондона, обслуживает более 45 млн пассажиров. До 2017 года он считался самой оживленной в мире воздушной гаванью с одной взлетно-посадочной полосой, пока его не обошел по загруженности Международный аэропорт имени Чатрапати Шиваджи в Мумбаи.