Эрдоган обвинил Нетаньяху в государственном терроре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство Израиля сеет зло и занимается государственным террором.

«Биньямин Нетаньяху обрушился с критикой не на того политика. Он ошибся дверью. Как президент Турции, я предпринимаю все шаги для помощи угнетенным, а глава израильского правительства сеет зло, занимаясь государственным террором», – передает слова Эрдогана Anadolu.

Он заявил, что Израиль не может обвинять других, пока не ответит за свои «злодеяния, преступления против человечности, кровопролитие и разрушения».

Ранее Эрдоган заявил, что решение американского лидера Дональда Трампа о выводе войск из Сирии было принято после их совместного разговора.