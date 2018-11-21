Эрдоган присвоил себе заслугу выхода войск США из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил причины вывода американских подразделений из Сирии.

Эрдоган заявил, что решение американского лидера Дональда Трампа о выводе войск из Сирии было принято после их совместного разговора, передает РИА «Новости».

Также президент Турции сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с Трампом.

19 декабря Белый дом заявил о начале вывода американских войск из Сирии по приказу Трампа. Это займет от 60 до 100 дней. Трамп также объявил о победе над ИГ*.