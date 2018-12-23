Шатдаун нарушил рождественские планы Трампа

Американский президент Дональд Трамп проведет рождественские праздники в Вашингтоне, а не в своем поместье Мар-о-Лаго в штате Флорида, куда обычно отправляется во время отпуска, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Из-за приостановки работы правительства президент Трамп останется в Вашингтоне, а первая леди вернется из Флориды, чтобы они могли провести Рождество вместе», – приводит ее слова ТАСС

В пятницу члены Демократической партии в Сенате Конгресса США и администрация Трампа из-за разногласий по поводу строительства стены на американо-мексиканской границе не смогли договориться по поводу документа, временно продлевающего финансирование федерального правительства. В результате наступила частичная остановка работы федерального правительства США – так называемый шатдаун, который затронул 25% госучреждений и около 800 тыс. чиновников. По прогнозам, ущерб от остановки работы правительства составит сотни миллионов долларов.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что подобные кризисы происходят в Соединенных Штатах регулярно, и разбиралась в причинах их появления.