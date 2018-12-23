Черногория захотела независимости церкви от Сербии

Глава Черногории Мило Джуканович заявил о намерении добиваться независимости черногорской церкви от Сербской православной церкви (СПЦ).

«Конечно, ей (Черногорской православной церкви – прим. ВЗГЛЯД) должна быть оказана помощь со стороны государства. Я много раз говорил, что для меня лично несомненным фактом является историческая автокефальность Черногорской православной церкви», – приводит его слова РИА «Новости».

В эфире национального телевидения Джуканович сказал, что конфессиональный вопрос не стоит полностью возлагать на государство, и посоветовал Черногорской православной церкви «сделать намного больше для собственной организации и для поднятия авторитета среди местного населения и международной общественности».

Он призвал «продолжить работу по систематическому, фундаментальному, демократически обоснованному обновлению автокефальной Черногорской православной церкви» и добавил, что государство несет ответственность за это.

Подавляющее большинство православных верующих Черногории являются прихожанами СПЦ – митрополии Черногорско-Приморской, епархии Будимлянско-Никшичской и епархии Герцеговинско-Захумской. Непризнанную Черногорскую православную церковь возглавляет лишенный сана в СПЦ самопровозглашенный черногорский «патриарх» Мираш Дедеич, последователям которого принадлежат несколько приходов в центре страны.

Власти республики во главе с президентом Джукановичем имеют острые разногласия с СПЦ и лично митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием и отрицают сербско-православный элемент национальной идеологии.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее заявлял, что Русская православная церковь поддерживает стремление Сербской православной церкви к сохранению своей целостности, в частности, на территории Черногории.

Заявление Джукановича прозвучало на фоне «объединительного собора» на Украине, по результатам которого 15 декабря появилась «православная церковь Украины» (ПЦУ). Газета ВЗГЛЯД писала о том, что означает для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП.