На Елисейских полях произошли стычки «желтых жилетов» с полицией

Французская полиция применяет водометы и слезоточивый газ для разгона участников акции протеста на Елисейских полях в Париже, ряд протестующих задержаны.

Кроме того, несколько молодых людей в желтых жилетах попыталась блокировать дорожное движение на Елисейских полях. Часть демонстрантов, некоторые из которых находились в нетрезвом состоянии, пыталась устроить беспорядки, передает РИА «Новости».

Несколько полицейских автомобилей дежурят на Елисейских полях неподалеку от Триумфальной арки.

По данным телеканала BFMTV, всего в Париже задержаны более 140 демонстрантов, 16 из них заключены под стражу. По всей Франции задержаны 220 человек, 81 из которых помещен под стражу.

К вечеру субботу число участников манифестации «желтых жилетов» во Франции увеличилось почти до 39 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на французское ТВ и данные МВД страны. В прошлую субботу на митинги выходили около 66 тыс. человек.

Напомним, в пятницу сенат Франции одобрил законопроект о срочных мерах помощи населению в социально-экономической сфере, принимаемых в ответ на требования манифестантов из числа «желтых жилетов».