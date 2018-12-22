Фраза из «Короля Льва» вызвала скандал в Африке

От компании Walt Disney потребовали отказаться от авторских прав на фразу «хакуна матата» из мультфильма «Король Лев», усмотрев в этом «колониализм и кражу» африканских ресурсов западными людьми.

Петицию с требованием к Walt Disney отказаться от авторских прав на фразу из мультфильма подписали более 100 тыс. человек, сообщают «Ведомости».

«Хакуна матата» на суахили значит «ни о чем не волнуйся». На этом языке говорят около 150 млн человек в Восточной Африке.

Автор петиции Шелтон Мпала отметил, что носители языка были «шокированы» действиями Disney. Они сравнивают авторские права на фразу с «колониализмом и кражей» африканских ресурсов западными людьми.

Авторские права на фразу компания получила в 2003 году.