Посол США обвинил журнал Spiegel в антиамериканизме

Посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл направил в редакцию журнала Spiegel письмо, отметив предвзятость издания в освещении американской политики.

«Недавние разоблачения относительно полностью выдуманных репортажей, фиктивных персонажей и неверных деталей, которые публиковались в журнале Spiegel на протяжении последних семи лет, вызывают серьезное беспокойство у посольства США. Это неверное освещение событий затрагивало в значительной степени политику США и определенные части американского населения», – цитирует письмо Гренелла РИА «Новости».

По его мнению, США стали жертвой «организованной предвзятости».

Гренелл считает, что «антиамериканское освещение событий» журналом проявилось особенно явно после того, как президентом США стал Дональд Трамп.

Послу США ответил заместитель главного редактора Spiegel Дирк Курбьювайт. Он поблагодарил Гренелла и извинился перед американскими гражданами.

«Тем не менее, я хотел бы возразить вам касательно одного пункта. Когда мы критикуем американского президента, это не антиамериканизм, а критика политики Белого дома», – уточнил он.

В четверг репортер известного немецкого журнала Spiegel Клаас Релоциус признался, что в течение семи лет искажал факты и выдумал истории для своих статей.