Россияне чаще других иностранцев посещают музей Сталина в Гори

Граждане России чаще других иностранцев посещают Дом-музей Сталина на его родине в Гори, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщили газете ВЗГЛЯД в музее в связи с отмеченной накануне 139-й годовщиной со дня рождения Сталина, в этом году численность посетителей составила 157 632 человека.

«Музей посетило 18 455 граждан России. На втором месте – иранцы – 16 220», – отметили в музее.

В пятерку также вошли граждане Польши (5 304), Израиля (4 355) и Китая (4 286).

Интерес к наследию Сталина растет среди приезжающих в Грузию туристов с каждым годом. Так, за весь прошлый год музей посетил 132 811 человек.

В музее хранятся шинель Сталина, его трубка и другие личные вещи, а также другие экспонаты, связанные с жизнью и деятельностью бывшего руководителя СССР. Сторонники Сталина дважды в год, 21 декабря и в день смерти Сталина, 5 марта, собираются на митинги в Гори у музея.