Волкер рассказал о «сорванных» Россией переговорах в рамках Будапештского меморандума

Спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер заявил, что Россия отклонила возможность встречи в рамках Будапештского меморандума по урегулированию ситуации и восстановления целостности Украины.

«Мы поддерживали идею проведения встречи в рамках Будапештского меморандума. Но Россия отклонила это. Она отказалась, потому что стала единственной страной, которая нарушила Будапештский меморандум, который был форумом, на котором подобная ситуация должна быть урегулирована», – сказал Волкер в интервью украинскому изданию «День».

Он добавил, что это обосновано «нежеланием России закончить конфликт и взять ответственность за свои действия».

Будапештский меморандум был подписали Украиной, Россией, США и Британией в 1994 году. Он служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с тем, что Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. По этому договору Украина ликвидировала свой ядерный арсенал взамен на гарантии безопасности.

Также Волкер в разговоре с журналистом отметил, что Украина еще не готова стать членом НАТО.

Ранее Волкер заявлял, что США в ближайшие пару месяцев собираются объявить о новых поставках оружия Украине.