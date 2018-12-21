Социологи узнали отношение украинцев к идее вступления в НАТО

Менее половины граждан Украины положительно относятся к идее об интеграции страны в Евросоюз, намерение вступить в НАТО одобряют менее 40%, следует из результатов опроса института социологии НАН Украины при поддержке фонда «Демократические инициативы» имени И. Кучерива.

«Почти половина украинцев (47,9%) скорее позитивно относятся к вступлению Украины в ЕС. Также 39,6% респондентов ответили, что скорее позитивно относятся к вступлению Украины в НАТО, 29,8% – скорее негативно, а 20,6% затруднились с ответом» – приводит данные опроса интернет-издание «Сегодня».

Опрос проводился с 13 по 29 сентября 2018 года во всех регионах Украины, за исключением Донбасса. Были опрошены 1,8 тыс. респондентов.

Ранее проведенный опрос показал, что почти половина граждан Украины считает невыносимой жизнь в стране.