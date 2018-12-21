Парламенту Молдавии разрешили принимать стратегию нацобороны без одобрения президента

Конституционный суд Молдавии постановил, что парламент республики может принимать стратегии национальной обороны без согласования с президентом, заявил председатель КС Михай Поалелунжь.

Поалелунжь сообщил, что теперь парламент Молдавии «обладает эксклюзивными полномочиями» в области национальной обороны, передает РИА «Новости».

Этот орган может принимать «документы в области национальной обороны в рамках конституции»; в область его полномочий входит «принятие стратегии национальной обороны».

Президент страны в данный момент имеет право принимать только те меры в области национальной безопасности, которые позволены ему по закону.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон обратился в КС за уточнением по поводу того, какими полномочиями обладает он, как глава государства, в области обороны.

Поводом этого стало принятие парламентом в июле Национальной стратегии обороны и Плана действий по реализации национальной стратегии обороны на 2018-2022 годы без одобрения главы государства как верховного главнокомандующего.

Отметим, что 10 декабря Додон был отстранен от должности президента Молдавии для утверждения пяти законов, которые он не одобрил.