Назван неожиданный способ получения Россией секретных данных минфина США

Российские агенты могли получить доступ к секретным сведениям минфина США о бизнесменах, спонсировавших кампанию Хиллари Клинтон в 2016 году, с помощью переписки через незащищенные учетные записи Gmail, пишут американские СМИ.

Утверждается, что минфин США использовал для общения с Росфинмониторингом учетную запись в Gmail вместо защищенных каналов связи, которые обычно используются в этих случаях, пишет BuzzFeed.

Неофициальная линия связи появилась в последний год администрации Барака Обамы. Американские спецслужбы полагают, что это могла быть часть кампании Кремля по «вмешательству» в выборы в США. Российские агенты, считают в Вашингтоне, под предлогом отслеживания финансовых потоков «Исламского государства*» требовали от американских коллег частные финансовые документы об ученых, следователях и американских бизнесменах, в том числе о братьях-миллиардерах Зиффах, которые, как предполагалось, могли быть связаны с Клинтон.

Чиновники минфина общались с Росфинмониторингом посредством небезопасных Hotmail и Gmail, хотя обычно для этих целей используется защищенная сеть Egmont Secure Web, по которой поддерживается связь с правительствами 160 стран мира, в том числе с Россией, пишет портал.

Отмечается также, что российские чиновники присылали письма с вложениями – это обычный способ для распространения вирусов, которые могут проникнуть на сервер, отметил один из неназванных сотрудников управления по борьбе с финансовыми преступлениями минфина США. Таким образом, полагают в США, документы минфина могли быть открыты потенциальным хакерам.

Инциденты, связанные с перепиской через незащищенные сервисы, произошли в июле и августе 2016 года, однако никакого предметного расследования проведено не было. Более того, высокопоставленные чиновники продолжали использовать этот канал связи с Россией.

Издание также заявляет, что Росфинмониторинг может быть тесно связан с российской разведкой.

Ранее в российском Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам заявили, что уже давали пояснения США по ситуации с якобы «вмешательством» России и готовы опубликовать переписку с Вашингтоном на эту тему.