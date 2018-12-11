Россия выразила готовность опубликовать переписку о «вмешательстве» в выборы в США

Российская сторона готова опубликовать переписку с Вашингтоном на тему якобы российского вмешательства в выборы в США, если к этому готова американская сторона, заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

Мурашов отметил, что США не предоставляли по официальным каналам каких-либо данных на этот счет, передает РИА «Новости».

«Первое сообщение последовало лишь 31 октября 2016 года, насколько я точно помню. После этого был ряд дополнения к нему, в которых содержалась определенная техническая информация о совершившемся взломе», – сказал Мурашов.

По его словам, эта информация была проанализирована центром, исчерпывающий ответ американской стороне был направлен еще до инаугурации президента США Дональда Трампа. Мурашов добавил, что информация эта не может быть разглашена без согласия другой стороны в соответствии с межправительственными соглашениями.

«В связи с этим мы готовы опубликовать всю имеющуюся переписку в случае, если американская сторона даст на это согласие», – добавил Мурашов.

Напомним, в Кремле неоднократно подчеркивали, что работа комиссии спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию приписываемого России вмешательства в американские выборы не выдерживает критики.

В воскресенье президент США Дональд Трамп призвал закончить «охоту на ведьм» после появления новых заявлений по делу о «российском вмешательстве» в выборы.