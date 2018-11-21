В Валдайском клубе усомнились в желании США вывести войска из Сирии

Президент Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии, чтобы заручиться поддержкой своих избирателей в непростой для себя внутриполитической обстановке, а также, чтобы наладить отношения с Турцией, считают эксперты Валдайского клуба Максим Сучков и Дмитрий Суслов.

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, член Валдайского клуба Дмитрий Суслов уверен: объявляя о выводе войск Трамп преследовал две цели, внутри- и внешнеполитическую.

«Президент США тем самым выполняет свои предвыборные обещания. Он также показывает, что контролирует внешнюю политику и не полностью подконтролен своему окружению, которое против вывода войск, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Трамп чувствует своего избирателя, который в целом настроен националистически и неоизоляционистски. Он апеллирует к своему коренному электорату в преддверие формирования нового состава конгресса в начале следующего года».

Старший научный сотрудник Центра анализа международных процессов МГИМО МИД России, член Валдайского клуба Максим Сучков обращает внимание на то, что внутриполитическая ситуация для Трампа усложняется и в связи с расследованием спецпрокурора Мюллера. Как сказал эксперт газете ВЗГЛЯД, президент укрепил теперь свои позиции внутри консервативного электората, демонстрируя выполнение своих предвыборных обещаний.

«Как известно, впервые Трамп публично огласил это намерения еще в апреле, – напомнил Сучков. – Тогда Трамп ставил своим военным задачу вернуть свои войска к выборам в конгресс. Но военные и весь внешнеполитический истеблишмент смогли убедить президента, что это логистически сделать сложно. В итоге они сошлись на том, что войска будут выведены, но не сошлись по поводу конкретных дат».

Он не исключает, что военные и на этот раз на самом деле не дадут Трампу выполнить обещание и войска останутся в Сирии, однако уже само по себе заявление Трампа уже очень важно для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, готовящего интервенциюв курдских районах Сирии.

«Соединенные Штаты посылают очевидный сигнал Эрдогану. Турки могут в принципе проводить там операцию. США не будут возражать, чтобы Турция реализовывала свои интересы безопасности в отношении курдского населения, – считает эксперт. – Примечательно, что заявление о выводе американских войск из Сирии прозвучало одновременно с решением Вашингтона поставить Турции ракетные системы «Пэтриот». Это говорит о том, что администрация Трампа восстанавливает отношеня с Турцией, которые ухудшились последнюю пару лет».

Так что России еще рано радоваться заявлению Трампа, предупреждает Суслов. «Все зависит от того, на каких именно условиях они договариваются. Если восстанавливают отношения, но не требуют каких-либо серьезных уступок от Турции, все в порядке, – считает эксперт. – Но если восстанавливают на американских условиях, и Турция сделает определенные уступки, то это, возможно, очень тревожный сигнал для Москвы. Ведь США крайне заинтересованы в и ослаблении российско-турецкого сотрудничества как по Сирии, так и в целом».

Сучков полагает, что Трамп сделал свое заявление, уже о чем-то договорившись с Эрдоганом. «Пока мы не можем точно знать, каковы там были параметры сделки. Но, вероятнее всего, турки знали о том, что Трамп объявит о выводе войск», – полагает Сучков. Не случайно, ведь турецкий МИД несколько дней назад анонсировал это решение.

Как писала накануне газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о победе США над ИГ** и отдал приказ о выводе американских военных из Сирии. Американцы находились в Сирии более четырех лет. И хотя их число там не превышает двух тысяч, сам факт присутствия американских военных в стране оказывал серьезное влияние на урегулирование сирийского конфликта.

Президент России Владимир Путин в четверг выразил согласие со словами своего американского коллеги Дональда Трампа о победе над ИГИЛ* (запрещена в России) в Сирии. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

Российский президент Владимир Путин совершенно правильно сказал: реального вывода американских войск пока нет, отметил Суслов.

«Речь идет пока о заявлении, а не о самом выводе. Мы помним, как администрация Барака Обамы объявляла о выводе войск из Афганистана. При этом реально речь шла не о выводе, а лишь об уменьшении количества», - сказал Суслов. Сучков также обратил внимание: в Вашингтоне говорят лишь о выводе воинского контингента, но не о частных военных компаниях, не о подразделениях спецслужб, военных инструкторах, и не отказываются от применения авиации. «Говорить о том, что все американцы уйдут из Сирии, наверное, не приходится», - полагает эксперт.

Трамп обосновал вывод победой над ИГИЛ. Путин подтвердил, что да, в Сирии эта группировка фактически разгромлена. «Что касается победы над ИГИЛ*, в целом я согласен с президентом США: мы добились больших успехов в антитеррористической деятельности», - сказал наш президент на пресс-конференции.

«Вывод американских войск из Сирии выгоден России – в части урегулирования ситуации в Сирии. Если же это не вывод, а полувывод, тем более если он связан со стремлением США обратно перетянуть Турцию на свою сторону в качестве оппонента сирийского урегулирования и сторонника свержения Асада, то это скорее минус для России», – заключил Суслов.