В Валдайском клубе усомнились в желании США вывести войска из Сирии

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20 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 21:00  |  vz.ru
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Западные санкции привели российскую рыбную отрасль к рекордам

Западные санкции решили целую серию проблем рыбной отрасли РоссииФото: Игорь Буймистров/ТАСС
Еще несколько лет рыбная отрасль в России переживала системный кризис – масштабное воровство, браконьерство, банкротства и засилье иностранного капитала. Однако теперь, как выясняется, значительная часть этих проблем преодолена, причем настолько, что в текущем году ожидается рекордный вылов рыбы. Каким образом это произошло и что еще необходимо улучшить? Подробности...
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Киев огрызнулся на просьбу США

Киев грозится опять прогнать свои боевые корабли под сводами Крымского мостаФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Военное положение на Украине, похоже, завершилось досрочно – по команде из США. Вообще-то оно истекает на следующей неделе, но Госдеп уже велел заканчивать. Но не успел Госдеп об этом заявить, как один из киевских «ястребов» Турчинов пригрозил вновь послать свои ВМС в Керченский пролив. Неужели Киев хочет продлить военное положение ценой еще нескольких своих кораблей? Подробности...
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Чего не хватает новому закону о защите животных

Животные способны испытывать эмоции и физические страдания – гласит текст законопроектаФото: Александр Демьянчук/ТАСС
После боев с лоббистами и окрика со стороны президента Госдума все-таки приняла законопроект, защищающий животных от жестокого обращения. Однако зоозащитникам рано праздновать победу. Документ расширяет права «братьев меньших», проясняет судьбу бездомных и правила выгула домашних, ставит вне закона как Шарикова, так и Преображенского, но зияет «дырами». Подробности...
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«Русскому мэру» Риги угрожает позорный крах

Карьера Нила Ушакова начиналась блестяще – и вот теперь ей грозит самый настоящий позорный крахФото: Артем Геодакян/ТАСС
Блистательная карьера одного из наиболее известных русских политиков зарубежья – мэра Риги Нила Ушакова, похоже, подошла к позорному финалу. Ушакова заподозрили в причастности к крупным коррупционным сделкам, его бизнес-империя трещит по швам, а руководство Латвии требует от него подать в отставку. А виной всему стало предательство интересов русских избирателей Латвии.  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Пресс-конференция Путина оказалась скучной – и это радует

Владимир Добрынин, журналист
Кому-то хотелось, чтобы президент России прямо в ходе общения с репортерами, собравшимися со всего мира, объявил войну незалежным провокаторам? Или провозгласил полный пересмотр итогов приватизации конца прошлого века? Подробности...

Почему нам не хватает настоящего либерализма

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Все, что утверждается властью, столь же последовательно отвергается оппозицией. Противостояние Бродского и Евтушенко на фоне колхозов есть бледное предчувствие тотального торжества желания назло Кремлю отморозить уши. Подробности...

Индекс ностальгии по СССР снова рванул вверх

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Наше общество творит себе новый миф об очередной «России, которую мы потеряли», об еще одном утраченном благословенном граде Китеже, о канувшей в Лету стране великой справедливости и всеобщего благополучия. Подробности...
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    Большая пресс-конференция Путина

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      Илон Маск открыл первый в мире сверхскоростной туннель

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      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

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      Путин покатал тяжелобольного мальчика на президентском вертолете

      Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области. Глава государства подарил тяжелобольному мальчику новогодние подарки, а также организовал для него и его семьи обещанный полет на президентском вертолете
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          В Валдайском клубе усомнились в желании США вывести войска из Сирии

          Несмотря на обещание Трампа не все американские солдаты покинут Сирию   20 декабря 2018, 20:35
          Фото: Rodi Said/Reuters
          Текст: Олег Москвин

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          Президент Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии, чтобы заручиться поддержкой своих избирателей в непростой для себя внутриполитической обстановке, а также, чтобы наладить отношения с Турцией, считают эксперты Валдайского клуба Максим Сучков и Дмитрий Суслов.

          Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, член Валдайского клуба Дмитрий Суслов уверен: объявляя о выводе войск Трамп преследовал две цели, внутри- и внешнеполитическую.

          «Президент США тем самым выполняет свои предвыборные обещания. Он также показывает, что контролирует внешнюю политику и не полностью подконтролен своему окружению, которое против вывода войск, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Трамп чувствует своего избирателя, который в целом настроен националистически и неоизоляционистски. Он апеллирует к своему коренному электорату в преддверие формирования нового состава конгресса в начале следующего года».

          Старший научный сотрудник Центра анализа международных процессов МГИМО МИД России, член Валдайского клуба Максим Сучков обращает внимание на то, что внутриполитическая ситуация для Трампа усложняется и в связи с расследованием спецпрокурора Мюллера. Как сказал эксперт газете ВЗГЛЯД, президент укрепил теперь свои позиции внутри консервативного электората, демонстрируя выполнение своих предвыборных обещаний.

          «Как известно, впервые Трамп публично огласил это намерения еще в апреле, – напомнил Сучков. – Тогда Трамп ставил своим военным задачу вернуть свои войска к выборам в конгресс. Но военные и весь внешнеполитический истеблишмент смогли убедить президента, что это логистически сделать сложно. В итоге они сошлись на том, что войска будут выведены, но не сошлись по поводу конкретных дат».

          Он не исключает, что военные и на этот раз на самом деле не дадут Трампу выполнить обещание и войска останутся в Сирии, однако уже само по себе заявление Трампа уже очень важно для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, готовящего интервенциюв курдских районах Сирии.

          «Соединенные Штаты посылают очевидный сигнал Эрдогану. Турки могут в принципе проводить там операцию. США не будут возражать, чтобы Турция реализовывала свои интересы безопасности в отношении курдского населения, – считает эксперт. – Примечательно, что заявление о выводе американских войск из Сирии прозвучало одновременно с решением Вашингтона  поставить Турции ракетные системы «Пэтриот». Это говорит о том, что администрация Трампа восстанавливает отношеня с Турцией, которые ухудшились последнюю пару лет».

          Так что России еще рано радоваться заявлению Трампа, предупреждает Суслов. «Все зависит от того, на каких именно условиях они договариваются. Если восстанавливают отношения, но не требуют каких-либо серьезных уступок от Турции, все в порядке, – считает эксперт. – Но если восстанавливают на американских условиях, и Турция сделает определенные уступки, то это, возможно, очень тревожный сигнал для Москвы. Ведь США крайне заинтересованы в и ослаблении российско-турецкого сотрудничества как по Сирии, так и в целом». 

          Сучков полагает, что Трамп сделал свое заявление, уже о чем-то договорившись с Эрдоганом. «Пока мы не можем точно знать, каковы там были параметры сделки. Но, вероятнее всего, турки знали о том, что Трамп объявит о выводе войск», – полагает Сучков. Не случайно, ведь турецкий МИД несколько дней назад анонсировал это решение. 

          Как писала накануне газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о победе США над ИГ** и отдал приказ о выводе американских военных из Сирии. Американцы находились в Сирии более четырех лет. И хотя их число там не превышает двух тысяч, сам факт присутствия американских военных в стране оказывал серьезное влияние на урегулирование сирийского конфликта.

          Президент России Владимир Путин в четверг выразил согласие со словами своего американского коллеги Дональда Трампа о победе над ИГИЛ* (запрещена в России) в Сирии. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

          Российский президент Владимир Путин совершенно правильно сказал: реального вывода американских войск пока нет, отметил Суслов.

          «Речь идет пока о заявлении, а не о самом выводе. Мы помним, как администрация Барака Обамы объявляла о выводе войск из Афганистана. При этом реально речь шла не о выводе, а лишь об уменьшении количества», - сказал Суслов. Сучков также обратил внимание: в Вашингтоне говорят лишь о выводе воинского контингента, но не о частных военных компаниях, не о подразделениях спецслужб, военных инструкторах, и не отказываются от применения авиации. «Говорить о том, что все американцы уйдут из Сирии, наверное, не приходится», - полагает эксперт. 

          Трамп обосновал вывод победой над ИГИЛ. Путин подтвердил, что да, в Сирии эта группировка фактически разгромлена. «Что касается победы над ИГИЛ*, в целом я согласен с президентом США: мы добились больших успехов в антитеррористической деятельности», - сказал наш президент на пресс-конференции.

          «Вывод американских войск из Сирии выгоден России – в части урегулирования ситуации в Сирии. Если же это не вывод, а полувывод, тем более если он связан со стремлением США обратно перетянуть Турцию на свою сторону в качестве оппонента сирийского урегулирования и сторонника свержения Асада, то это скорее минус для России», – заключил Суслов.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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