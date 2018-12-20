Путин оценил состояние отношений России и Британии

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о текущем состоянии отношений Москвы и Лондона и о том, как отразится на стране Brexit.

Вопрос об отношениях с Британиях задал журналист Сергей Брилев, в том числе поинтересовавшись, встречался ли Путин с премьером Великобритании Терезой Мэй на саммите «двадцатки» в Аргентине.

«На таких мероприятиях, как «двадцатка», много встреч – в кулуарах, то есть, поздоровались, что-то сказали. В таком формате друг другу с Терезой Мэй сказали два слова. Отношения находятся в тупике, и в интересах обоих государств выйти из этого тупика», – заявил Путин.

Он добавил, что Brexit минимально отразится на России. По его словам, это отразится на всей мировой экономике, и на России тоже «косвенно и опосредованно».

«Мы заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений, как и Британия. Британцы у нас работают достаточно активно. BP – крупный акционер Роснефти. Хотят и дальше работать на нашем рынке. И не только они», – заметил Путин.

По его словам, в этом году больше всего прямых инвестиций в этом году пришло именно из Великобритании – 22 млрд долларов, хотя это отчасти и репатриация российских капиталов.

«Но заинтересованность большая. В сельском хозяйстве, в энергетике, много направлений», – заметил Путин.

Он также отметил, что британцы сами должны решить ситуацию с выходом из ЕС, однако заметил, что дело нужно довести до конца, иначе не было никакого смысла в волеизъявлении жителей страны на референдуме.

«Но пусть сами решают, не наше дело, а то опять в чем-нибудь нас обвинят», – сказал президент.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной пресс-конференции.