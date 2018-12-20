СК завел дело о ранении мирного жителя в Донбассе в ходе обстрелов ВСУ

Артиллерия ВСУ обстреляла объекты гражданской инфраструктуры в Донецке, ранен местный житель; по этому факту ГСУ СК России было возбуждено уголовное дело.

Следственным комитетом Российской Федерации установлен еще один факт проведения украинскими военнослужащими артиллерийского обстрела населенного пункта самопровозглашенной Донецкой народной республики, в результате которых получило ранение гражданское лицо.

Обстрел был произведен по объектам, расположенным на улице Дунаевского Петровского района Донецка, сообщает СК России на своем сайте. В результате этого получил ранения не участвующий в вооруженном конфликте мирный житель 1991 года рождения.

«Украинские силовики действовали умышленно, нарушая Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, а также положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней», – отмечает ведомство.

По тем же данным, целью ВСУ было убийство неограниченного числа гражданских «по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды», связанной с отказом жителей юго-востока Украины признавать легитимность действующей власти в стране.

«По данным фактам Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)», – сообщает ведомство.

На данный момент проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанного преступления.

15 декабря в Народной милиции ДНР заявили о начале обстрелов ВСУ позиций вооруженных сил республики.