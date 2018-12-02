В Латвии нашли останки десяти российских солдат

Останки десяти солдат, которые воевали на стороне Российской империи и погибли во время Первой мировой войны, найдены в Валгундской волости на Пулеметной горке в Латвии, сообщил поисковый отряд «Легенда».

Недалеко от этого места велись Рождественские бои (Митавская операция). Найдены останки десяти солдат, передает ТАСС.

«Судя по найденной амуниции, пуговицам и православным крестам – это солдаты Русской императорской армии. Все – неизвестные, но скоро их души обретут покой», – сообщила депутат Сейма Латвии Регина Лочмеле-Лунева.