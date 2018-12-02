Норвегия и Польша решили строить альтернативу «Северному потоку – 2»

Через воды Дании будет построен новый газопровод, который из Норвегии будет снабжать Польшу голубым топливом, чтобы решить проблему энергетической зависимости от России, пигет N-TV.

Газопровод, как и «Северный поток – 2», будет протянут по дну Балтийского моря. Дания дала согласие на постройку. Газопровод будет запущен в 2022 году – в этом же году истечет контракт Польши с Газпромом. Премьер страны Матеуш Моравецкий уверен, что строительство этого газопровода является «огромным шагом на пути к безопасности и независимости польского энергетического сектора», передает RT текст статьи N-TV.

Стоимость проекта не называется. Мощность газопровода – 10 млрд кубометров в года, длина – 900 км.

В октябре Польша утверждала, что заключила контракт на поставку американского СПГ, который якобы оказался дешевле российского.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала обо всех конкурентах Газпрома в Европе.

Добавим, что в августе президент России Владимир Путин заметил, что собственные ресурсы газа в европейских странах, таких как Норвегия и Великобритания, истощаются.