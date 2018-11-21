В консульство США в Мексике бросили взрывное устройство

Неизвестный бросил взрывное устройство в направлении здания консульства США в Гвадалахаре, сообщила генпрокуратура мексиканского штата Халиско.

Televisa передает, что взрывом незначительно повреждено ограждение сада, окружающего здание консульства. Сообщается, что на месте взрыва найдены фрагменты осколочной гранаты, но эта информация не подтверждалась.

Нападавший скрылся, передает ТАСС.

Отношения Мексики и США обостряются на протяжении всего президентства Дональда Трампа. Трамп не раз неодобрительно высказывался о мексиканцах, он пытается заставить Мексику тем или иным способом оплатить стену на границе двух стран, разорвал прежнее торговое соглашение.

Награждение старшего советника президента США Джареда Кушнера Орденом Ацтекского орла привело к скандалу в Мексике.