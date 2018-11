Кто толкает Балканы к новой войне Трамп довел коллегу из Мексики до национального позора 29 ноября 2018, 09:24

Фото: Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Текст: Дмитрий Бавырин

Версия для печати •

В закладки •

Постоянная ссылка •

•

Сообщить об ошибке • К югу от Соединенных Штатов скандал: мексиканцы переживают «окончательное» и «беспримерное» унижение от всё тех же США. По крайней мере, если верить местным СМИ. В Мексике ненавидят Трампа, но еще больше ненавидят собственного президента, считая, что по отношению к Вашингтону он ведет себя как «холуй». И вот теперь его «холуйство» привело к «национальному позору». Причина национального позора – награждение старшего советника президента США Джареда Кушнера Орденом Ацтекского орла. Мотивируя это свое решение, президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал американца «великим союзником», что вызвало в рядах его сограждан настоящий шок. Орден Ацтекского орла – это примерно как российский Орден Дружбы, но с тем отличием, что его вручают только и исключительно иностранцам – за особые заслуги перед Мексикой. Среди награжденных превалируют монархи, президенты и премьер-министры, но наши соотечественники представлены только Александрой Коллонтай и несколькими советскими учеными – специалистами по региону. Джаред Кушнер – одна из ключевых фигур в Белом доме и зять Дональда Трампа. Того самого Трампа, которого мексиканцы, мягко говоря, терпеть не могут. В первую очередь, из-за его высказываний в адрес их страны. Например, таких: «Мексиканцы грабят США больше, чем кто-либо другой». Это из твита, посвященного вручению «Оскара» мексиканскому режиссеру Иньярриту за фильм «Бёрдман». «Они {правительство Мексики} отправляют нам людей с огромным количеством проблем. И они приносят нам эти проблемы. Они приносят наркотики, они приносят преступность. Они насильники». Это из речи, в которой Трамп объявил о своем намерении баллотироваться в президенты. «Посмотрите на такие страны, как Мексика. Они просто убивают нас на границе, совершенно нас уничтожают. Они уничтожают нас в смысле экономического развития». Это сказано после победы на праймериз «супервторника», когда стало понятно, что кандидатом в президенты от республиканцев будет именно Трамп. А дальше пошло-поехало: «Мексиканские власти выдавливают самые худшие элементы из Мексики в США. Через границу просачивается злостное инфекционное заболевание. США превратились в свалку для Мексики!» «Мексиканское правительство гораздо умнее, гораздо коварнее наших политиков-идиотов. Они посылают нам плохих людей, потому что не хотят за них платить, не хотят о них заботиться. Зачем, когда за них это могут сделать США?» «Если люди нелегально валом валят в страну, значит, нет у вас никакой страны». Последнее по времени оскорбление на мексиканской почве было озвучено в мае, когда Трамп назвал нелегалов «животными», хотя, как выяснилось впоследствии, имел в виду членов организованной преступной группировки MS-13 – одной из крупнейших в регионе. Но в наибольшей степени мексиканцам запомнилось обещание отгородить Соединенные Штаты стеной, за которую заплатит сама Мексика, тем более что оно было неоднократно повторено Трампом на все лады. Это может показаться смешным, но мексиканцы относятся к обещанию Трампа чрезвычайно серьезно. На пике истории со стеной был проведен соцопрос, из которого выяснилось, что 41% граждан страны верят в реалистичность такой угрозы. Мол, да, мы такие, мы унизимся и сами заплатим за такую стену. Корни этого национального комплекса в фигуре президента Пеньи Ньето. Президентствовать ему осталось недолго – через несколько дней состоится инаугурация нового главы государства. При этом Пенья Ньето уходит на политическую пенсию (в Мексике президентов избирают на один шестилетний срок) с крайне низким рейтингом одобрения в 24% (опрос Consulta Mitofsky). Его пребывание во власти сопровождали скандалы, вызванные коррупционными обвинениями, преследованием журналистов и фальсификацией выборов губернатора штата Мехико в пользу двоюродного брата. Сказались и экономические проблемы страны. Но есть и еще один важный фактор: мексиканцы уверены, что их лидер заискивает и унижается перед Трампом. Что не президент он, а тряпка. «Это идеальное завершение президентства Ньето: иллюстрация того, как его правительство лебезит перед Трампом. Это финальный пинок в пах мексиканцам», – заявил The Guardian профессор Центра исследования и преподавания экономики Карлос Браво Регидор, комментируя орден для Кушнера. А вот что писало издание El Vigia применительно к истории со стеной. «То, что Дональд Трамп – расист, не пугает. То, что Дональд Трамп – бессовестный и неумный лжец, который никогда не играет по правилам, тоже не пугает. А что действительно пугает, так это то, что Дональд Трамп проведет приватную встречу с Энрике Пенья Ньето... Мы в итоге не только заплатим за строительство стены, но будем благодарить гринго за возможность сделать это для них». Такое отношение к Ньето сложилось не вчера и даже до того, как Трамп выиграл выборы. На пике избирательной кампании, когда политика обвиняли в расизме в ежедневном режиме, Трамп получил от Ньето приглашение приехать в Мексику для обстоятельного разговора в президентском дворце, и кандидат-миллиардер его принял, причем с явным удовольствием. Это давало ему возможность отойти от имиджа расиста в пользу образа серьезного политика, с которым мексиканцы готовы договариваться уже сейчас. Сразу по возвращении в США Трамп выступил на митинге в Аризоне, где повторил всё то, что уже было сказано, – и про стену, и про «сами заплатят». Ньето на этом фоне выглядел круглым дураком, вынужденным отбиваться от упреков в «подыгрывании Трампу» и в том, что официальную позицию Мехико – «платить не будем» – он выразил недостаточно внятно. Когда Трамп уже принял присягу и провел, как сообщалось, «тяжелый» и «нервный» разговор с Ньето, в прессе (как американской, так и мексиканской) стали активно обсуждать теорию, согласно которой Трамп давит на Ньето и требует пусть не принимать, но и не оспаривать идею с постройкой стены за мексиканский счет. «Если вы продолжите утверждать, что Мехико не будет платить, то я не хочу встречаться с вами, парни», – якобы заявил он. Правда это или нет – вопрос открытый. Но Ньето действительно вел себя так, будто не хочет расстраивать Трампа, ради которого готов проглотить любую обиду. За все это время было несколько случаев, когда мексиканский лидер пытался «показать характер». Например, после того самого «тяжелого разговора» отменил свой визит в США, а на реплику насчет «животных» отреагировал нотой протеста через МИД. Но все это казалось мексиканцам жалким и неубедительным, а ведь вопрос о нелегальной миграции и стене для них не праздный, напротив, чрезвычайно болезненный. У многих по ту сторону границы живут и работают родственники, а Трамп однажды договорился даже до запрета транзакций – переводов от гастарбайтеров на их нищую родину – и полного перекрытия границы с Мексикой. Уходящий президент Мексики Энрике Пенья Ньето (фото: Carlos Tischler/ZUMA/Global Look Press) Ньето – представитель Институционно-революционной партии, некогда беспрерывно правящей в Мексике (в том числе благодаря тому, что президента там избирают в один тур простым большинством голосов), но сейчас погруженной в кризис. ИНР входит в Социалистический интернационал, но она не левая и не правая – она никакая. Это партия чиновников, подстраивающихся под каждый новый электоральный цикл. Экономические проблемы страны, коррупционные скандалы и лично Ньето – светский бонвиван, женатый на популярной сериальной актрисе Анхелике Ривере – практически добили эту политическую силу. На последних выборах ее кандидат получил всего 16% против 53% у победителя – представителя левого Движения национального возрождения Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, также известного как «Андрес Мануэлович». «Андресом Мануэловичем» Обрадор назвал себя сам. Так в рамках пародийного и в то же время рекламного видео он отреагировал на обвинения в том, что его избирательную кампанию спонсируют из Москвы (как именно – показано в видео: перевозя золото на атомных подлодках). Связи Обрадора с русскими были чистой фантазией, полагающейся на русофобию, но ряд американских сенаторов (латиноамериканского, кстати, происхождения) и функционеры ИНР говорили об этом как о доказанном факте. Даже бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон высказаться успел, причем в не свойственном ему параноидальном духе. Эта история ничем не закончилась (а закончиться иначе и не могла), разве что Обрадор пригласил Владимира Путина на свою декабрьскую инаугурацию, а президент России, судя по его графику на ближайшие дни, это приглашение вежливо отклонил, сославшись на занятость. На эту тему Как бы там ни было, победа Обрадора стала для Мексики пусть предсказуемой, но сенсацией. Бывший мэр Мехико – опытный, хорошо известный в стране политик, неоднократно баллотировавшийся в президенты и выступавший лидером «революции кактусов», но сейчас его воспринимают как «новую надежду». Сам он, как и положено леваку в неблагополучной стране, назвавшему своего сына в честь Христа и Че Гевары, упирает на социальные лозунги, но при этом удачно пристегивает их к национальной гордости, о чем говорит само название его партии. А национальная гордость для Мексики сейчас – это оппонирование США. Обрадор уже пообещал расторгнуть сделку по покупке американских вертолетов (а Трамп любит такие сделки) и пересмотреть ряд соглашений Мексики и США, согласно которым американцы выделяют мексиканцам средства для инвестирования в обеспечение безопасности. Новый президент хочет тратить деньги не на оружие, полицию и заборы, а на ликвидацию нищеты. При этом он по идейным соображениям отказался принять от Вашингтона 20 млн долларов на депортацию мигрантов из других стран Латинской Америки, которые пытаются попасть в США через территорию Мексики. Скорее всего, он не будет для Вашингтона тем «замечательным, великолепным президентом», каким был Пенья Ньето (так его охарактеризовал сам Трамп). Но пространство для маневра у нового главы государства минимальное: избранный президент уже признал фактическое банкротство своей страны. И очень может быть, что «восстановление национальной гордости» ограничится несколькими символическими шагами. Тем более в действительно важных вопросах Трамп уже взял верх, в том числе и над новыми властями Мексики. Во-первых, 1 декабря – в день инаугурации Обрадора – будет подписано новое торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой – USMCA. Старое, известное как НАФТА, потребовал списать в утиль ради заключения «более выгодной сделки» как раз Трамп. Параметры этого соглашения еще неизвестны, но оно явно будет более выгодным для США и менее выгодным для Мексики. Кстати, свой орден Кушнер получит как раз за помощь в «достижении согласия» между Вашингтоном, Мехико и Оттавой. Причем это произойдет на той же церемонии, что и заключение USMCA. Во-вторых, если верить газете The Washington Post, на страницах которой нынешнюю американскую администрацию хвалить не принято, Трампу удалось навязать Мексике новый порядок работы с нелегальными мигрантами из третьих стран, очередной «караван» которых наконец-то дошел до границы с США, где был встречен слезоточивым газом. Теперь подающие прошение об убежище (а участники «каравана» объясняют свое желание попасть в США именно поиском убежища) будут ждать решения суда, оставаясь в лагере для нелегалов на территории Мексики, тогда как раньше ожидали его уже на территории США (точнее, делали вид, что ждали, разъезжаясь по стране в разные стороны). Понятно, что Мексике это соглашение невыгодно. Она сама страдает от нелегалов из еще более бедных стран Центральной Америки, превративших ее в транзитную территорию, а наводненный мигрантами пограничный город Тихуана и вовсе превратился в регион социального бедствия. Неудивительно, что в окружении Обрадора старательно опровергают достижение нового соглашения. Однако делают это крайне неубедительно: мол, мы пока не власть, чтобы соглашения заключать. По всему выходит, что никаких принципиальных изменений, которые позволили бы Мексике говорить о «восстановлении национальной гордости», в ее отношениях с США не произойдет. Другое дело, что Обрадор в своей политике явно постарается обойтись хотя бы без такой вот раздачи национальных орденов. Или, как пишут в мексиканских СМИ, «высших актов унижения и малодушия». Популярные материалы Главред «Дождя» извинилась перед телеведущим ВГТРК Сергеем Брилевым за ложь Задержанные у Крыма моряки оказались «звездами» украинского интернета Кремль объяснил отказ Путина говорить с Порошенко

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях