Избранный президент Мексики объявил о банкротстве страны

Избранный глава Мексики Андреас Мануэль Лопес Обрадор в ходе встречи со своими единомышленниками в штате Наярит объявил о банкротстве государства.

«Возможно, что из-за ситуации банкротства, в которой находится страна, мы не сможем выполнить все, о чем она просит, но ясно, что да, мы сможем выполнить все, что обещали во время кампании», – передает слова Обрадора РИА «Новости».

Ранее власти Мексики отказались принять от США 20 млн долларов на депортацию мигрантов.

Обрадор пригласил президента России Владимира Путина на свою инаугурацию, которая пройдет 1 декабря.