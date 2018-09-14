Мексика отказалась принять от США 20 млн долларов

Власти Мексики отказались принять от США 20 млн долларов на депортацию центральноамериканских мигрантов, сообщили в мексиканском кабмине.

Нынешнее руководство страны приняло такое решение под давлением переходной команды будущего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора – в МИД Мексики обратился следующий глава министерства Марсело Эбрард.

Сейчас средства находятся в фонде «Инициатива Мерида», передает РИА «Новости» со ссылкой на Proceso.

Мексика намерена отказываться от любого финансирования, выделяемого США на депортацию.

New York Times сообщала, что Белый дом предупредил Конгресс США о планах использовать деньги из средств, предназначенных на помощь иностранным государствам. На 20 млн долларов Мексика, по задумке США, могла бы купить билеты на самолеты и поезда для почти 17 тыс. мигрантов.

Напомним, мигранты из стран Центральной Америки проходят через Мексику к границе США. При этом глава американского государства Дональд Трамп очень жестко настроен по отношению к мигрантам.